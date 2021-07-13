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تامر حسنى يطرح أغنية "مش تمثال" من فيلمه الجديد "مش أنا" (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:38 م
مش تمثال
مش تمثال
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طرح النجم تامر حسنى، أغنية "مش تمثال" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي عرضت ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا" الذى انطلق فى دور العرض يوم 23 يونيو الماضى، وينافس به فى موسمى عيد الأضحى والصيف، والأغنية من كلمات محمد الاياتى، وألحان محمد حمزة.


ويحيى النجم تامر حسنى، حفلاً غنائيًّا بمدينة العلمين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي، يوم 21 يوليو الجارى ثانى أيام عيد الأضحى، ويقدم تامر لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وكان تامر حسنى قد احتفل بطرح فيلم "مش أنا" بإقامة عرض خاص حضره العديد من الفنانين منهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.

يذكر أن آخر أفلام تامر حسنى "الفلوس" الذى تم عرضه في ديسمبر من عام 2019، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، وشارك في بطولته زينة كل من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

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مش انا فيلم مش انا تامر حسني اغنية مش تمثال

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