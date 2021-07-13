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الثانوية العامة 2021.. فرحة وبسمة على وجوة طلاب الشعبة الأدبية بالفيوم في اللغة الأجنبية الثانية
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:44 م
الفيوم: ريهام على
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عبر طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، بمحافظة الفيوم،اليوم الثلاثاء، عن فرحتهم وسعادتهم من أمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والذى جاء فى متناول الطالب المتوسط.
وأكد طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية بالفيوم، أن أمتحان اللغة الأجنبية الثانية جاء فى متناول الجميع بأستثناء سؤال القطعة الذى يحتاج الى تركيز أكثر، وأنه سهل وصريح، وأشار الطلاب إلى أن الوقت المحدد من قبل الوزارة كان كافيا للأجابة على جميع الأسئلة بسهولة ويسر دون أى تعقيدات.
حيث شهدت اللجان تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك اثناء دخول طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، صباح اليوم للجان لاداء الامتحان فى سهولة ويسر على الطلاب، حيث تم تسليم ورقة الأسئلة في ميعادها المقرر من قبل الوزارة وسط حالة من الهدوء التام.
وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020-2021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
وأكد طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية بالفيوم، أن أمتحان اللغة الأجنبية الثانية جاء فى متناول الجميع بأستثناء سؤال القطعة الذى يحتاج الى تركيز أكثر، وأنه سهل وصريح، وأشار الطلاب إلى أن الوقت المحدد من قبل الوزارة كان كافيا للأجابة على جميع الأسئلة بسهولة ويسر دون أى تعقيدات.
حيث شهدت اللجان تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك اثناء دخول طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، صباح اليوم للجان لاداء الامتحان فى سهولة ويسر على الطلاب، حيث تم تسليم ورقة الأسئلة في ميعادها المقرر من قبل الوزارة وسط حالة من الهدوء التام.
وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020-2021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
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