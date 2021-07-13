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الأهلي يدخل الفقاعة الطبية فور الوصول إلى المغرب

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بعثة الفريق الأحمر ستدخل فقاعة طبية فور الوصول إلى المغرب؛ وذلك استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. 
وأوضح أبو عبلة أنه تم التنسيق مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بشأن إجراءات إقامة الفريق في المغرب داخل الفقاعة الطبية، وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في طريقها إلى المغرب، عصر اليوم؛ استعدادا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا. 
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام  فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

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دوري أبطال أفريقيا الفقاعة الطبية الاهلي اجراءات إحترازية

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