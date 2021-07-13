Advertisements

إخلاء سبيل "ريناد عماد" فتاة التيك توك بكفالة 20 ألف جنيه

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:43 م
ريناد عماد
ريناد عماد
Advertisements
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إخلاء سبيل منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، المعروفة إعلاميًا بفتاة التيك توك، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهمة على ذمة القضية، بعد التحقيقات التي جرت معها، لتتم إحالتها للمحاكمة الجنائية "مخلى سبيلها"، حتى صدور الحكم.

الإتجار بالبشر
ونسبت النيابة العامة للمتهمة اتهامات بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وفي يونيو الماضي نجحت الإدارة العامة للآداب، في إلقاء القبض على فتاة التيك توك المتهمة "منة الله" داخل مقهى بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي معروف، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق "التيك توك "، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، عن الفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل "فيسبوك "، هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها.

ولفتت "منة الله" إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وإنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

يذكر أن النيابة العامة قامت بإحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، والتي عقدت 5 جلسات محاكمة، تغيبت عنها المتهمة، بينما حضر فريق الدفاع الخاص بها، ثم أصدرت المحكمة الحكم المتقدم، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتاة التيك نوك ريناد عماد اخلاء سبيل ريناد عماد

أخبار تهمك

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ 41 دقيقة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ 41 دقيقة

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل| اعترافات ريناد عماد أمام النيابة.. وحقيقة ظهورها بملابس المنزل

إخلاء سبيل دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" من نيابة المقطم

تفاصيل تحقيقات النيابة في ضبط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك"

بعد حبسها.. رحلة فتاة التيك توك "حنين حسام" من فيديو الفسوق لاستغاثة والدها

اليوم.. أولى جلسات استئناف "فتاة التيك توك" منار سامي على حكم حبسها

تأجيل أولى جلسات محاكمة فتاة "تيك توك" ريناد عماد في تحريضها على ممارسة الدعارة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

12:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام