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بواليا يكتفي بجلسة منفردة في الجيم

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اكتفى والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بأداء جلسة تدريبات منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة. 
وأوضح أبوعبلة أن بواليا، أدى برنامجا تدريبيا وعلاجا طبيعيا بشكل منفرد، وسوف يشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدا الأربعاء. 
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب الفوز على المقاصة  بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الماضية، التي خاضها الفريق ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وتستعد بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لمغادرة القاهرة عصر اليوم، في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

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