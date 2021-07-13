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محسن منصور ينفي وفاة شقيقه ويعلق:"معنديش أخوات إلا بنات"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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نفى الفنان محسن منصور شائعة وفاة شقيقه، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أشقاء أولاد معلنًا غضبه من هذا الخبر وذلك عبر حسابه الشخصي علي" فيسبوك "


وكتب "منصور" منشورًا، قائلًا:"صباح الخير ويوم جميل لسه صاحي على خبر حالة وفاة أنا معنديش اخوات إلا بنات والخبر غير صحيح ومعرفش مصدر المعلومة، على العموم شكرًا لكل الناس اللي اهتمت وسالت واتصلت".

ومن جانبه، أعاد الفنان خالد محروس نشر كلامه، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، وعلق عليه قائلاً :" الخبر غير حقيقي، وأنا كنت ناقله من أحد الزملاء اللي بثق فيهم، الحمد لله الخبر مش صحيح ". 


يذكر أن أخر أعمال محسن منصور مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال،خالد سرحان، ودنيا عبد العزيز تأليف امين جمال وإخراج احمد سمير فرج

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