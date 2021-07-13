ارتفاع حصيلة ضحايا مستشفى الحسين التعليمي بالعراق إلى 70 قتيلا

أعلنت دائرة الصحة بمحافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا مستشفى الحسين التعليمي إلى 70 قتيلًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت دائرة صحة ذي قار أعلنت حالة الطوارئ في المحافظة واستنفار كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة آثار الحريق الذي اندلع الليلة الماضية جراء انفجار أسطوانة غاز الأوكسجين في مركز العزل الذي شيد لاستقبال المصابين بفيروس كورونا على مساحة 600 متر مربع ويضم 20 غرفة عزل للمصابين.