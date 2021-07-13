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"ديزر" تبدأ تشغيل الموسيقى على "جوجل"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أتاحت منصة ديزر لخدمات بث الموسيقى العالمية اليوم القدرة على تشغيل الأغاني والموسيقى على Google Home ومكبرات الصوت الذكية وشاشات العرض من Nest؛ فبدءًا من اليوم، أتاجت المنصة للمستخدمين استخدام مكبرات الصوت والشاشات الذكية لمساعد Google لتشغيل موسياقهم.
 
وبعد وضع Deezer كخدمة الموسيقى الافتراضية في تطبيق Google Home؛ يستطيع المستخدم بدء جلسة الموسيقى الخاصة به بعبارة بسيطة "Hey Google ، ثم يقم بتشغيل الموسيقى الخاصة به" ويستمتع بالأغاني.
إذا كنت تريد مقطعًا صوتيًا هادئًا ومخصصًا لذوقك الموسيقي الدقيق ، فاطلب من مساعد Google تشغيل قائمة FLOW ويمكنك أيضًا طلب قائمة تشغيل أو فنان أو حتى مجرد طلب موسيقى تناسب حالتك المزاجية؛ فالموسيقى السعيدة تجعلنا نشعر دائمًا بالتحسن. 

ومن جهته يقول نيكولاس بينوتو ، مدير حلول الشراكة في ديزر: "نريد من الجميع تشغيل موسيقاهم المفضلة في المنزل ، حتى لو لم يكونوا مشتركين ويدفعون رسومًا؛ لذا، سواء كنت تحب الموسيقى الهادئة أو التمرن على أحدث قوائم تشغيل اللياقة البدنية، ما عليك سوى مطالبة Google Assistant بتشغيل الموسيقى من ديزر ".


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