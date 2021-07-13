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برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ وزير التعليم بشأن تسريبات امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بشأن تسريبات امتحانات الثانوية العامة، والتي حدثت اليوم وبالأمس، لاسيما بعد أن تم نشر الإجابات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.


وأضاف "منصور" في طلبه، اليوم، إلى أن ذلك الأمر من شأنه أن يؤثر على النتيجة، ومِنْ ثمَّ يؤثر بالسلب أيضًا على الطلبة والطالبات الملتزمين، الذين اجتهدوا وحرصوا على أن يحصدوا نتيجة جهدهم فقط.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوزارة فشلت على مدار السنوات الماضية فى تأمين الامتحانات، مما يعنى ضرورة إيجاد نظام بديل للتأمين، ولو من خلال الاستعانة بشركات متخصصة في أمن المعلومات، بدلًا من التجارب التي أثبتت فشلها.

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