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فضيحة تضرب ريال مدريد.. بيريز يهين أساطير الملكي في تسريب صوتي
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:51 م
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود تسريب صوتي لرئيس الملكي فلورينتينو بيريز يهين فيه أثنين من أساطير الملكي.
وفي مقطع صوتي تم تسريبه لفلورينتينو بيريز في العام 2006 قال فيه أن كاسياس ليس حارس ريال مدريد ويعد من أبرز الأخفاقات التي قامت بها إدارة الملكي خلال السنوات الأخيرة.
في الوقت الذي واصل فيه بيريز في التصويت الصوتي المنسوب له أن راؤول هو الآخر يعد أكبر محتال وما حققه لا يليق بحجم الانجازات التي كان ينتظرها منه الملكي.
وأنهى أن اللاعبين أنانيون للغاية ولا يمكن الاعتماد عليهم وبالأخص الثنائي كاسياس وراوؤل جونزاليس واحتالوا على الجمهور من اجل الحصول على الدعم والهتافات من المدرجات.
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