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علي لطفي ينتظم في تدريبات حراس المرمى

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات حراس المرمى، خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وأدى علي لطفي جلسة استشفائية في الجيم، صباح اليوم، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لحراسة المرمى بقيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس. 
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن علي لطفي، شارك في تدريبات الحراس بشكل طبيعي اليوم، بعد تعافيه من آلام الشد في العضلة الأمامية. 
وأكد أبو عبلة أن علي لطفي سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد في المغرب. 
واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.
ومن المقرر أن تغادر بعث الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام  فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.
وتقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز، في التاسعة مساء السبت المقبل ،على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.

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