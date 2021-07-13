3 مؤشرات لاقتراب مصر من "صفر كورونا"



يبدو أن مصر أصبحت على مشارف تسجيل "صفر كورونا" في ظل تراجع الحالات المستمر بشأن وضع الوباء داخل البلاد، تزامنا مع تفشيه في دول العالم المختلفة خلال الفترة الأخيرة.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



محافظات تسجل صفر كورونا

وقالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، إنه منذ أسبوع وهناك محافظات تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مناشدة المصريين اتباع الإجراءات الاحترازية والذهاب لتلقى لقاح كورونا، وتابعت: "زيرو وفيات وإصابات فى بعض المحافظات منذ أسبوع".



مستشفيات الحميات تقترب من صفر كورونا

وعلى نفس المنوال، قالت إدارة مستشفى حميات العباسية ، إن الشهر الجاري يشهد انخفاضًا شديدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، أن المستشفي سوف يسجل قريبًا صفر حالات مصابة بفيروس كورونا.



مستشفيات جامعية تسجل صفر كورونا

وفي وقت سابق، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن بعض مستشفيات حجز المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سجلت صفر حالات بعد تراجع أعداد الإصابات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219291 حتى الإثنين.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.





وبذلك فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 283212 من ضمنهم 219291 حالة تم شفاؤها، و16403 حالات وفاة.