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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-7-2021 مقابل الجنيه المصرى
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:39 م
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واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الثلاثاء 13-7-2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنوك المركزى المصرى ،والأهلى المصرى، وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.10 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
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