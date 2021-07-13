سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-7-2021 مقابل الجنيه المصرى

واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الثلاثاء 13-7-2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنوك المركزى المصرى ،والأهلى المصرى، وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع،

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: