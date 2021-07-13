تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.. اي بي ام وصناع الخير تطلقان مبادرة لتنمية مهارات الشباب













تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قامت شركة IBM بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة IBM SkillsBuild التعليمية في مصر.

يهدف البرنامج الي بناء المهارات والخبرات اللازمة للشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحديث من خلال التركيز على اربعة محاور أساسية وهي (التكنولوجيات الحديثة – ريادة الاعمال – المهارات الاحترافية – أساليب التفكير وحل المشكلات) مع نشر الوعي بأهمية التعليم التكنولوجي ومنح المشاركين في البرنامج الفرصة للاستفادة من منصة IBM SkillsBuild التعليمية مجانا لتنمية مهارتهم والحصول على شهادات معتمدة.

وتقوم شركة IBM بإطلاق هذه المبادرة دعماً لمجهودات الدولة لتطوير الكوادر البشرية ودعم عملية التحول الرقمي من خلال تأهيل الشباب المصري بالمهارات الاساسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وريادة الاعمال بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتعزيز مكانة مصر عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

هذا، ويتم إطلاق تلك المبادرة في مصر بالتزامن مع اطلاقها في العديد من الدول الأفريقية ومن ضمنها المغرب وكينيا وجنوب افريقيا بهدف تأهيل وتطوير مهارات الشباب الأفريقي.

وقال المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM مصر "يسرنا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الشباب المصري من خلال مبادرة IBM SkillsBuild وتوفير فرص تعليمية متخصصة للشباب في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها من التكنولوجيات المتطورة وتأتي هذه المبادرة استكمالا لمبادرات شركة IBM لتوفير التعليم والتدريب المتطور من واقع مسؤوليتها المجتمعية لتأهيلها الكوادر البشرية واعدادها لسوق العمل الحديث".

من جانبه اوضح الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان التعاون مع شركة IBM العالمية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برنامج IBM SkillsBuild تدريب الشباب المصري علي أحدث مهارات ومتطلبات سوق العمل الحديث يأتي انطلاقا من استراتيجية تتبناها صناع الخير تهدف الى تقديم خدمات نوعية للشباب المصري ليواكب بها متطورات العصر ويصبح نافعا لنفسه ووطنه ويتمكن من استثمار طاقاته وقدراته في مسارات يحتاجها الاقتصادي القومي.