مخرجة فيلم "مش أنا" تكشف أسباب نجاح الفيلم

طاقة الحب والصدق بينها وبين طاقم العمل كانت أحد عوامل نجاح الفيلم.





وقالت سارة وفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب:" أنها كانت تشعر بخوف شديد من إخراج ذلك الفيلم؛ لأنه فيلم كبير وإنتاج ضخم ولنجم الجيل وهذه كانت مسئولية كبيرة بالنسبة لها.



وتابعت سارة وفيق:" لم أكن أصدق كيف أعمل في فيلم كبير مثله، فهو فيلم ثقيل وفي تمثيل وتوجيهات، مؤكدة أن تامر حسني كان يدعمها منذ تحضيرات الفيلم وحتي العرض الخاص.





وأشارت سارة وفيق أن تامر حسني استطاع إعادة صناعة السينما العربية من جديد بالإيرادات التي حققها في الوطن العربي.





فيلم "مش أنا"، بطولة كل من تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

كشفت المخرجة سارة وفيق عن أسباب نجاح فيلمها الجديد "مش أنا" الذي يعرض حاليًا في السينمات، مُشيرة إلى أن