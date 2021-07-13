موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق النادي الأهلي المباراة المصيرية التي ستجمع بينه وبين فريق كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل الموافق 17 يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس في المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وخطف النادي الاهلي بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.









فيما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، حيث فاز بهدف دون رد ذهابا، وتعادل سلبيا في لقاء الإياب.









ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.