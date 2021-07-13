Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
ينتظر عشاق النادي الأهلي المباراة المصيرية التي ستجمع بينه وبين فريق كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل الموافق 17 يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس في المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وخطف النادي الاهلي بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.


فيما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، حيث فاز بهدف دون رد ذهابا، وتعادل سلبيا في لقاء الإياب.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 4 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ 43 دقيقة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

12:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام