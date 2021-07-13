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المفتي يعرب عن خالص تعازيه للعراق الشقيق في ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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توجه الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى العراق الشقيق؛ قيادة وحكومة وشعبًا، في ضحايا الحريق المروع الذي وقع بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وتقدم فضيلة المفتي في بيانه اليوم -الثلاثاء- بخالص العزاء إلى أسر ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ العراق الشقيق، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.

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