Advertisements

التحقيق مع المتهمين في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النيابة العامة بالجيزة،  التحقيق مع ٣ من مسئولي مركز علاج الإدمان، الذي تم إيداع كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري به لعلاجه من الإدمان في البدرشين، من بينهم مالك المركز واثنين من المشرفين، لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم،وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، في واقعة غرق كريم صبري، ٣٤ سنة، شقيق الفنان رامي صبري، أن المصحة التي كان يتلقى بها العلاج من الإدمان موجودة في المنطقة منذ ثلاثة سنوات.

وأوضحت التحقيقات أن المصحة غير مرخصة، وجميع الذين كانوا في المصحة يتلقون العلاج مع الضحية هربوا عقب غرقه، كما تم إغلاق المصحة عقب الحادث.

وأوضحت التحقيقات أن "كريم" كان يتلقى العلاج من الإدمان في مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، أمام ترعة المريوطية، وعقب هروب الشاب من المصحة فتح القائمون عليها الأبواب وتركوهم يهربون.

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، للكشف عن سبب وفاته بعد غرقه أمس الأحد في ترعة المريوطية.

وتوفى شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا في ترعة المريوطية، بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات حول الحادث، أن الفنان الشاب كان يعاني من الإدمان، وأجبره أهله على البقاء في مصحة للتعافي من الإدمان إلا أنه لم يتحمل البقاء فيها، وحاول الهروب منها، حيث تسلق السور وألقى نفسه في ترعة المريوطية ما أسفر عن وفاته غرقا.

واستدعت أجهزة الأمن ذوي المتوفى لأخذ أقوالهم، وتولت النيابة التحقيق

أخبار تهمك

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ ساعتين و 31 دقيقة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 4 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ أقل من ساعتين

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

12:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام