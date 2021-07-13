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تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد عشاق كرة القدم العالمية لعودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل فى مواجهات قوية بين الفرق الراغبة فى التتويج باللقب.
مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
برينتفورد - أرسنال
بيرنلي - برايتون
تشيلسي - كريستال بالاس
إيفرتون - ساوثامبتون
ليستر سيتي - ولفرهامبتون
مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد
نيوكاسل - وست هام
نورويتش سيتي - ليفربول
توتنام - مانشستر سيتي
واتفورد - أستون فيلا
وتوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي بعدما تفوق على مانشستر يونايتد وليفربول.

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