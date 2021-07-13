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جامعة الفيوم: استكمال فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، انطلقت أولى اختبارات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢١٧١٣ بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

حيث أجرى 80 طالبًا وطالبة من 25 جامعة حكومية مقسمين على مجموعتين، اختبارًا في علوم الحاسب الآلي، ضم ٢٠ سؤالا في معلومات عامة عن استخدام الحاسب، وبرامج التشغيل، لمدة ١٥ دقيقة، بطريقة الاختيار من متعدد، تصحح إلكترونيا، وتظهر النتيجة مباشرة عقب انتهاء الاختبار.

وتتكون لجنة تحكيم اختبار الكمبيوتر وعلوم الحاسب من الدكتور أحمد سلامة، الدكتور مصطفى ربيع المدرسان بكلية الحاسبات والمعلومات.
جامعة الفيوم: استكمال فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: استكمال فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: استكمال فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: استكمال فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: استكمال فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: استكمال فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية

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