وزير التعليم يكشف مفاجأة تحدث لأول مرة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية وللتعليم والتعليم الفني: إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون بالقاهرة هذا العام وليس بالمحافظات.



وحول عملية بدء التصحيح يقول الوزير، في تصريح خاص: يبدأ التصحيح بعد وصول الأوراق من كونترولات المحافظات، واستلامها وهو ما يوازي 3 أيام بعد انتهاء الامتحان.