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وزير التعليم يكشف مفاجأة تحدث لأول مرة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية وللتعليم والتعليم الفني: إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون بالقاهرة هذا العام وليس بالمحافظات.

وحول عملية بدء التصحيح يقول الوزير، في تصريح خاص: يبدأ التصحيح بعد وصول الأوراق من كونترولات المحافظات، واستلامها وهو ما يوازي 3 أيام بعد انتهاء الامتحان.

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وزير التعليم تصحيح الامتحانات الثانوية العامة التعليم الامتحانات

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