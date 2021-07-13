أول تعليق من رامي صبري بعد وفاة شقيقه





نشر رامي صبري صورة له برفقة شقيقه الراحل، وعلق عليها قائلاً :"دايما كنت بقولك نفسي اشوفك أحسن مني وفعلا خدت الشهادة وبقيت أحسن مني يا حبيبي ربنا يرحمك ادعوله".



وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري مساء الأحد الماضي، غرقاً في ترعة المريوطية.

وجه الفنان رامي صبري رسالة مؤثرة لشقيقه الفنان الراحل كريم صبري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".