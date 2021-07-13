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تركيا: عدد الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا ارتفع ثلاثة أضعاف في أسبوع

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا ارتفع ثلاثة أضعاف في أسبوع، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن وزير الصحة التركي أن بلاده حددت 3 حالات إصابة بمتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا في ثلاث مقاطعات، مضيفا أنه تم تحديد محور "دلتا" المنفصل في حوالي 284 إصابة في 30 مقاطعة.

 

وقال الوزير فخر الدين قوجا للصحفيين بعد اجتماع لمجلس "تم رصد دلتا بلس على ثلاثة أشخاص في ثلاث مقاطعات منفصلة بما في ذلك واحدة في اسطنبول.. هؤلاء الناس في حالة جيدة".

 

وأبلغت تركيا، التي خففت معظم القيود في الأول من يوليو، عن ما يقرب من 5.5 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ونحو 50 ألف حالة وفاة إجمالا.

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