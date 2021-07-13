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رئيس جامعة الفيوم يشارك في المؤتمر الدولي الأول للاتصالات بكلية الدفاع الجوي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في المؤتمر الدولي الأول للاتصالات بكلية الدفاع الجوي بالإسكندرية المقام في الفترة من 13-15 يوليو 2021

صرح أ. د أحمد جابر شديد أن هذا المؤتمر ينظم بالتعاون بين كلية الدفاع الجوي وجامعة الإسكندرية، ويشارك فيه علماء ومتخصصين من مختلف الجامعات المصرية والعالمية، ويتم مناقشة 190 بحثًا فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، حيث يأتي المؤتمر وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تدعم التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا في كل المجالات.

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