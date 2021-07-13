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ولي أمر: هناك ضغط نفسي على أولادنا.. وشوقي يرد: لا أفهم معنى هذا الكلام

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نفذنا كل ما وعدنا به من نظام تقييم ومنصة إدارة تعلم وتابلت مجاني لكل طالب ومدارس مجهزة في الثانوي الحكومي كله وقنوات تليفزيون ومنصات تعليمية متميزة".

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: "كل تطوير يقتضي خروج عن المألوف وأنا لا أفهم عبارة "العبء النفسي" ونحن بدأنا منذ عام 2018 في هذا النظام وهو ليس مفاجأة إطلاقا، والمشكلة هي تجاهل ما نقول والانشغال بالتابلت والبابل شيت وسرقة الأبحاث والغش في امتحانات المنزل ومحاولات تخفيض المناهج والامتحانات بحجة كورونا".

وأكد الوزير: "الضغط النفسي الحقيقة حدث في شهر واحد عندما أفاق الطلاب على حقيقة ما أهملوه منذ 8 سنوات وعندما أدرك أولياء أمورهم أنهم لم يصدقوا الدولة منذ 2018 وانحازوا لأرباب الدروس الخصوصية".

جاء ذلك ردا على استفسار أحد أولياء الأمور الذي قال: "ربنا يقدرك وأكيد هناك حرب على التطوير لكن لا يمكن إنكار أن هناك سلبيات كثيرة في عملية التطوير الحالية وأهمها أنها زادت من العبء النفسي على الطلاب لقد سبق ووعدت من 3 سنين أن الطالب لن يكون تحت ضغط نفسي وأنه هيمتحن 4 مرات وياخد أكبر نتيجة حققها ووعدت أنه سيكون في تحسين أو على الأقل من حقه يمتحن مرة أخرى ويحسب له الدرجة الأكبر ولم يتحقق أي من هذه الوعود".

وتابع: "النتيجة الآن نظام امتحانات جديدة تماما وفرصة واحدة ومستويات متفاوتة من الصعوبة للامتحانات حتى في الشعبة الواحدة فأصبح العبء النفسي أضعاف على الطلاب وعلى أولياء الأمور نحن نقدر التطوير ولكن لابد أن تتوافر له شروط العدالة وتكافؤ الفرص والبيئة التعليمية السليمة".

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