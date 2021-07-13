"محادثة على هاتفها".. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بأرض اللواء

كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بأرض اللواء، أن الضحية كانت الزوجة الثانية للمتهم.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم شك في سلوك الضحية، نتيجة لعثوره على محادثة على هاتفها المحمول من أحد الأشخاص، فاستشاط غضبًا وقرر التخلص منها بتسديد طعنات لها في جسدها.



وباشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها، يعمل سائق بعد أن سدد لها عدة طعنات أدت إلى مقتلها.



كما انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة المتوفية وكشف أسباب مقتلها.



وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل لاتهامه بقتل زوجته في العجوزة بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بمقتل سيدة داخل مسكنها في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث أقدم زوجها على تسديد عدة طعنات لها بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.



وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.



