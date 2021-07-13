تعهد جديد بشأن المفاوضات.. بيان عاجل من إثيوبيا بشأن سد النهضة

صرحت الخارجية الإثيوبية، بأن البلاد تسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة، بنتائج مقبولة، بشكل متبادل، وندعو مصر والسودان؛ للتفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية.



وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي، "المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان جارية".



وتابعت الخارجية في بيانها، "لكن من المؤسف أن نشهد أن تقدم المفاوضات قد تم جرها وتسيسها، وقد أوضحت اثيوبيا موقفها مرارا وتكرارا أن هذا غير منتج وأن طرح الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان وغير مفيد وبعيدا عن ولاية المجلس".



ولفت بيان الخارجية إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف، وقد تمكنوا من التوصل إلى فهم بشان عدد كبير من القضايا من خلال هذا الإعداد.



وأكد البيان، التزام إثيوبيا بتحقيق العملية الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل.



كما أكد البيان استعداد البلاد للعمل على النهج المرحلي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، ومن ثم تشجع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية.