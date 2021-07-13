ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى 730 حالة، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نحو 53% من الإصابات الجديدة حصلت بالفعل على اللقاح أو سبق أن أصيبت بالفيروس وتعافت من الإصابة.

وقالت السلطات الصحية الإسرائيلية، إن من بين الحالات النشطة، هناك 45 في حالة خطيرة، وقد حصل 6ر55% منهم بالفعل على لقاح. ويتنفس نحو عشرة منهم بأجهزة تنفس اصطناعية. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 6439.