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ارتياح بين طلاب أدبي بالثانوية العامة في القليوبية بسبب الفرنساوي وشكاوى من الألماني

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمحافظة القليوبية الذين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة الفرنسية، الذي جاء سهلا ومباشرا، ودون أي تعقيدات.

وأكد الطلاب، أن الامتحان أسهل من امتحان الشعبة العلمية، فيما عبر طلاب الشعبة الذي أدوا امتحان اللغة الألمانية، عن استيائهم من مستوى الامتحان، مؤكدين أنه صعب وطويل، ولم يروا مثله من قبل، رغم أنهم قاموا بحل الكثير من نماذج الامتحانات في الفترة الأخيرة ولكن الامتحان جاء مفاجئا له ومستوى الصعوبة به كانت عالية للغاية.

وقال طلاب اللغة الألمانية، إن القطعة جاءت طويلة، وسؤال المواقف كان به عدة مشكلات وصعب، ولكن أسئلة القواعد كانت في متناول البعض حيث تمكن الطلاب من حلها.

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