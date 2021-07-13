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القبض على سيدة وزوجها ونجليها لاتهامهم بقتل طفل بالقليوبية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن "ستيتة.ع"، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجني عليه "عمار.ر"، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وقامت بذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها "حمادة.ع" 47 سنة، ونجليها "محمد.ح.ع"، 22 عاما، و"ع.ح.ع"، 25 عاما، بحفر حفرة بالدور الأرضي بمنزلهم، وقاموا بدفن جثة الطفل.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

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