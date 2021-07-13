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عاجل- قائمة الأهلي لموقعة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم  لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام  فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل. 

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب  الفوز برباعية، في مباراة المقاصة الماضية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مطار القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام  فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

واستبعد موسيماني كلًا من :-

ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لانضمامهما لمنتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو، وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية.

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