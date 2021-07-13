إعدام 320 كجم أغذية فاسدة وضبط 41 طن مخلل خلال المرور على 20 منشأة غذائية

قامت ادارة مراقبة الأغذية بعمل حملات مكبرة بمدينتي المنصورة وبني عبيد حيث تم المرور على عدد 20 منشاه وتم التوصيه بإغلاق 15،منها 12 بدون ترخيص و3 لنقص شديد ووجود مصدر تلوث.



كما تم ضبط 41 طن مخلل لوجود تغير ف الخواص وانبعاث روائح كريهه وتم سحب 49 عينه للفحص المعملي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإعدام 320 كجم اغذيه فاسده كما تم تحرير 30 جنحه صحيه لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحيه وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة بالمخالفات وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية.





وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة وانه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.





جاء ذلك بناءا على تعليمات اليمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية برفع درجة الاستعداد وتكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والاسواق قبل وخلال عيد الأضحى المبارك.