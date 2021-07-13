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صديق الراحل كريم صبري يرد على مهاجميه بعد إعلانه عن استكمال ألبومه :" هحققله حلمه رغم أنف الجميع"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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رد الموزع محمد شفيق، صديق المطرب كريم صبري، على الهجوم الشديد الذي تعرض له بعد إعلانه عن رغبته في استكمال ألبوم الراحل، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك". 

كتب محمد شفيق منشورًا، وعلق عليها قائلاً:"هو عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ووردة ونجاة وفايزة أحمد وعامر منيب الله يرحمهم جميعًا ليه محدش منع أغانيهم عشان متبقاش سيئة جارية ". 

وأضاف: "ليه مصّرين تطلعونا رقاصين وبنقدم فن خليع؟، أنتم جايين تتشطروا عليا عشان هنزل ألبوم صاحبي الغلبان اللي لسه متوفي، وتعب فيه 4 سنين بيسف التراب عشان أحققله حلمه اللي معرفش يحققه وهو عايش". 


واختتم "اتشتطروا أحسن على بتوع المهرجانات اللي بيقولوا كلام زي الزفت لكن الناس إلى بتقدم فن راقي لازم نكرههم في عيشتهم، ونرفع من شأن أشباه الفنانين،هحققه حلمه رغم أنف الجميع، وشكراً". 

توفي الفنان كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري يوم الأحد الماضي غرقًا بترعة المريوطية وأقيمت الجنازة أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

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