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المباريات الودية سلاح أحمد سامى لعلاج أخطاء لاعبى سموحة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة إنبى القادمة ببطولة الدورى العام، بعد تأجيل مواجهة بيراميدز فى الكأس لأجل غير محدد، حيث يطمح "الموج الأرزق" إلى استعادة نغمة الإنتصارات من جديد ومواصلة سلسلة العروض الطيبة التى يقدمها منذ بداية الموسم وحتى الآن.
ويواصل المدير الفني لسموحه، عقد جلسات خاصة مع لاعبيه لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراتى الإسماعيلى والأهلى وتسببت فى خسارة 6 نقاط غالية كما عمل على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة انبى خصوصا فى ظل الصراع على المربع الذهبى هذا الموسم، ويكثف أحمد سامى من محاضراته النظرية مع نجوم سموحة لتحفيزهم على تخطى هذه المرحلة الصعبة من أجل العودة لطريق الإنتصارات من جديد.
وحث سامى لاعبيه على ضرورة استعادة روح اللعب الجماعى التى يطبقها الفريق منذ الموسم الماضى وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.
وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز فى التدريبات خاصة وان الباب مفتوح أمام اجراء تغيرات فى التشكلية الأساسية التى سيخوض بها مباراة انبى القادمة فى ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية خلال المباريات الماضية.
ويكثف أحمد سامى من محاضراته النظرية مع نجوم سموحة لتحفيزهم على تخطى هذه المرحلة الصعبة من أجل العودة لطريق الإنتصارات من جديد.
واستقر سامى على خوض عدة مباريات ودية مع بعض أندية الدرجة الثانية خلال فترة التوقف من أجل المحافظة على انسجام الفريق ورفع معدل اللياقة البدنية قبل استئناف الدورى من جديد.

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