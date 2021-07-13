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بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء قسم العناية المركزه بمستشفي الجماليه المركزي وتفقد تطوير وصيانة عدد من أقسام المستشفي بتكلفة 11 مليون جنيه و130 الف جنيه بمشاركة المجتمع المدني بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والنائب محمد خالد عضو مجلس النواب والمحاسب هشام ابوالمكارم رئيس مركز ومدينة الجماليه.

جاء ذلك خلال جولة" المحافظ " التفقدية لمركز ومدينة الجماليه.
حيث شملت جولة " المحافظ " بالمستشفي افتتاح العنايه المركزه بتكلفة 7 مليون جنيه وتفقد تانك الأكسجين الجديد بتكلفة 2 مليون جنيه وتفقد صيانه قسم العظام وصيانة المبني القديم وصيانة المصاعد ورفع كفاءة شبكة الأكسجين بتكلفة 2 مليون و130 الف جنيه.
كما تفقد " مختار " مركز اللقاح لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا وقسم حضانات الاطفال وقسم جراحة العظام واستمع الي مشاكل المرضي والمواطنين ووجه بسرعة إجراء عمليات جراحيه عاجله لبعض المرضي وتحويل حالة واحدة الي مستشفي العام الجديدة بالمنصورة لإجراء عملية جراحية دقيقة في الساقين.
وأكد " المحافظ " علي أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الحكومه في البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات الخدمية من دعم وتطوير المستشفيات الصحية وبناء مدارس تعليمية وبناء مساجد وغيرها من القطاعات الأخري.



في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الخدمه الصحيه من خلال تطوير كافة المنشآت الصحيه، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية
بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية
بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية
بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية
بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية
بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية
بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية
بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الجمالية

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