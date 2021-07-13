فرح الديباني: اهتمام القيادة السياسية بالفنون حاجة تشرف (فيديو)

قالت الفنانة الأوبرالية فرح الديباني، إن أول تكريم رسمي لها كان من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه عقب حصولها على جائزة أوبرا باريس، تواصلت معها الرئاسة وتم تكريمها بمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأضافت "فرح الديباني"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التكريم كان أهم التكريمات التي حصلت عليها، منوهة بأن القيادة السياسية مهتمة بالفنون بشكل عام، موضحة أن إنشاء دار للأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة أمر جيد وضروي، معقبة: "دي حاجة تشرف أن بلدنا تهتم بالفنون".



