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فرح الديباني: اهتمام القيادة السياسية بالفنون حاجة تشرف (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الفنانة الأوبرالية فرح الديباني، إن أول تكريم رسمي لها كان من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه عقب حصولها على جائزة أوبرا باريس، تواصلت معها الرئاسة وتم تكريمها بمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت "فرح الديباني"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التكريم كان أهم التكريمات التي حصلت عليها، منوهة بأن القيادة السياسية مهتمة بالفنون بشكل عام، موضحة أن إنشاء دار للأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة أمر جيد وضروي، معقبة: "دي حاجة تشرف أن بلدنا تهتم بالفنون".

وتابعت، أن وزيرة الثقافة مقربة من الجميع ولا تقيم أي حواجز مع فناني الأوبرا، معربة عن رغبتها في نقل الثقافة المصرية للخارج وتعريف الخارج بالفن المصري والثراء الموجود به، مردفة: "مصر بلد فيها الكتير اللي ممكن تديه، والفترة الجاية هعمل على نقل الثقافة دي للخارج".

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