أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 13-7-2021

استقرت أسعار الأضاحي بالسوق المحلى قبل العيد الأضحى، بينما يوجد ارتفاعه طفيف في أسعار الأضاحي يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الأضاحى





عجول بقرى سعر الكيلو 57-60 جنيها

عجول جاموسي سعر الكيلو 52-54 جنيها

خروف سعر الكيلو 63 - 65 جنيها

جديان سعر الكيلو 68-70 جنيها للكيلو





اللحوم المذبوحة

الكندوز 130 - 150 جنيها للكيلو

الضأن 140-160 جنيها للكيلو











