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أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 13-7-2021

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأضاحي بالسوق المحلى قبل العيد الأضحى، بينما يوجد ارتفاعه طفيف في أسعار الأضاحي يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
 أسعار الأضاحى

عجول بقرى سعر الكيلو 57-60 جنيها
عجول جاموسي سعر الكيلو 52-54 جنيها 
خروف سعر الكيلو 63 - 65 جنيها  
جديان سعر الكيلو  68-70 جنيها للكيلو 

اللحوم المذبوحة 
الكندوز 130 - 150 جنيها للكيلو 
الضأن 140-160 جنيها للكيلو 



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