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اللغة الفرنسية تثلج قلوب طلاب الثانوية بقنا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت اللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء في محافظة قنا، حالة من الارتياح بين جموع طلاب الثانوية العامة، عقب أدائهم امتحان مادة اللغة الفرنسية، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلًا وبسيطًا، وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يحمل أي تعقيدات ومتناسبا مع وقت الامتحان.

وقال هاني أحمد، أحد الطلاب، إن الأمتحان لم يكن به اى تعقيدات وكان فى مستوى الطالب المتوسط مضيفا بان امتحان اللغة الفرنسية كان اسهل وابسط بكثير من امتحان اللغة الأنجليزية والذى يعتقد سليم بانه سيضيع كثيرا من مجهودات الطلاب.


وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية انهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت اجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، وإتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

واضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.

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