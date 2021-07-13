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بتوجيه من "السيسي".. مشروع زراعي جديد لخدمة الفلاحيين

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع فريق انتاج تقاوي الخضر بمعهد البساتين وبحث معهم آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود إنتاج تقاوي الخضر في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي.

وطالب "القصير"  العلماء والباحثين أعضاء الفريق الوطنى لإنتاج التقاوي ببذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع بالخطوات التنفيذية للبرنامج واستنباط أفضل الأصناف من تقاوي الخضر محليا مؤكدا على توفير كل الدعم لنجاح البرنامج.

 أكد "القصير" على أهمية وجود خريطة طريق لكل محصول بآليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة وأيضا آلية للرقابة والمتابعة والتقييم. 

حضر الاجتماع محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبعض قيادات الوزارة.

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