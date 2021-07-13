Advertisements

مليكة تستقبل العيد بـ"فضفض"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



انتهت المطربة "مليكة " من تصوير أحدث كليباتها لأغنيتها الجديدة "فضفض"، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

تم تصوير الكليب في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية ببيروت تحت إدارة المخرج اللبناني الشهير سليم الترك

أغنية "فضفض " من كلمات الشاعر المصري هاني عبد الكريم، وألحان مدين وتوزيع الموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن المنتظر أن يطرح الكليب الجديد اليوم في خلال فترة العطلات والاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وقدمت المطربة مليكة عدداً من الأغنيات المصرية وكانت أول أغنيه لها " بنتي حبيبتي " والتي حققت نجاحاً كبيراً، و قدمت أيضاً أغنية"عارف بجد"، "عد الجمايل"، وآخرهم "عاشت للحب"،وحققت هذه الأغنيات ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.

أخبار تهمك

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- قائمة الأهلي لموقعة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 13 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

12:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام