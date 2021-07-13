مليكة تستقبل العيد بـ"فضفض"







انتهت المطربة "مليكة " من تصوير أحدث كليباتها لأغنيتها الجديدة "فضفض"، بالعاصمة اللبنانية بيروت.



تم تصوير الكليب في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية ببيروت تحت إدارة المخرج اللبناني الشهير سليم الترك



أغنية "فضفض " من كلمات الشاعر المصري هاني عبد الكريم، وألحان مدين وتوزيع الموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن المنتظر أن يطرح الكليب الجديد اليوم في خلال فترة العطلات والاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



وقدمت المطربة مليكة عدداً من الأغنيات المصرية وكانت أول أغنيه لها " بنتي حبيبتي " والتي حققت نجاحاً كبيراً، و قدمت أيضاً أغنية"عارف بجد"، "عد الجمايل"، وآخرهم "عاشت للحب"،وحققت هذه الأغنيات ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.