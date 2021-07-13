العراق يحبط محاولة لتخريب برج لنقل الطاقة الكهربائية بين ديالي وبغداد

أحبط جهاز الاستخبارات العراقي، اليوم الثلاثاء، عملية تخريب كانت تستهدف تفجير أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة لعناصر من تنظيم داعش لتفجير أحد الأبراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد.

وبحسب البيان، ضبطت القوات العراقية 8 عبوات ناسفة مزروعة على ركائز البرج الأربعة، وتم تفكيكها من قبل الجهد الفني.

وأفاد البيان، بتعرض أكثر من 100 من أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق لأعمال تخريب وتفجير من قبل جماعات إرهابية، ما انعكس سلبا على توزيع الطاقة الكهربائية خلال الأيام الماضية على المنازل.