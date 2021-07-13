"بيطري المنيا" يحرر 8 محاضر خلال حملات رقابية بمراكز المحافظة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، تواصل حملاتها على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.



أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، نظمت 4 حملات بمراكز (سمالوط ومغاغة وديرمواس) بقيادة رؤساء وأطباء قسم التفتيش بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر تنوعت ما بين ( 6 محاضر لحوم بلدية بوزن 17.500 كيلو جرام، وتحرير محضرين لحوم مجمدة ومفرومة ودواجن ومصنعات غير صالحة بإجمالي 39.950 كيلو جرام، مشيرا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.