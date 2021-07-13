Advertisements

"بيطري المنيا" يحرر 8 محاضر خلال حملات رقابية بمراكز المحافظة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، تواصل حملاتها على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، نظمت 4 حملات بمراكز (سمالوط ومغاغة وديرمواس) بقيادة رؤساء وأطباء قسم التفتيش بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر تنوعت ما بين ( 6 محاضر لحوم بلدية بوزن 17.500 كيلو جرام، وتحرير محضرين لحوم مجمدة ومفرومة ودواجن ومصنعات غير صالحة بإجمالي 39.950 كيلو جرام، مشيرا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

أخبار تهمك

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد| مدرس ينزل ببالون من السماء.. والدروس في قاعات أفراح.. ومفاجأة مدوية

منذ نصف ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 21 ساعة

تعهد جديد بشأن المفاوضات.. بيان عاجل من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام