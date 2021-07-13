القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي للنصب على المواطنين ببنها

ألقت مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي بمدينة بنها، وتكثف الجهود لضبط باقي المتهمين، لقيامهم بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بوجود شركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كما قام المتهمين بعمل إعلانات ممولة على شبكات التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، مما ترتب عليه حالة من الإقبال من المواطنين للحصول على القروض من الشركة مقابل دفع مبالغ تحت مسمى الاستعلام والمعاينة بمتوسط 200 جنيه للفرد للقروض الصغيرة، ومبالغ أخرى كبيرة للقروض المتوسطة.



تلقى مأمور قسم أول بنها عدة بلاغات من مواطنين يتهمون فيها بعض الأشخاص بإدارة شركة لتمويل المشروعات بإيهامهم بإعطاءهم قروض لتمويل مشروعات لهم، وبعد أن تقدموا بالأوراق والمستندات وسددوا رسوم مالية بحسب البلاغات أنها رسوم معاينات واستعلام، اكتشفوا أن الشركة وهمية وتقوم بالنصب عليهم.



أضاف المجني عليهم في بلاغهم، أن المتهمين قاموا باستئجار شقة سكنية بمنطقة المنشية أمام مجمع المحاكم لاستغلالها في ممارسة أعمال النصب.



وتمكنت اجهزة الأمن من ضبط أحد المتهمين، وجاري عرضه على النيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقي المتهمين