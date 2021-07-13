Advertisements

القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي للنصب على المواطنين ببنها

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
ألقت مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي بمدينة بنها، وتكثف الجهود لضبط باقي المتهمين، لقيامهم بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بوجود شركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما قام المتهمين بعمل إعلانات ممولة على شبكات التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، مما ترتب عليه حالة من الإقبال من المواطنين للحصول على القروض من الشركة مقابل دفع مبالغ تحت مسمى الاستعلام والمعاينة بمتوسط 200 جنيه للفرد للقروض الصغيرة، ومبالغ أخرى كبيرة للقروض المتوسطة.

تلقى مأمور قسم أول بنها عدة بلاغات من مواطنين يتهمون فيها بعض الأشخاص بإدارة شركة لتمويل المشروعات بإيهامهم بإعطاءهم قروض لتمويل مشروعات لهم، وبعد أن تقدموا بالأوراق والمستندات وسددوا رسوم مالية بحسب البلاغات أنها رسوم معاينات واستعلام، اكتشفوا أن الشركة وهمية وتقوم بالنصب عليهم.

أضاف المجني عليهم في بلاغهم، أن المتهمين قاموا باستئجار شقة سكنية بمنطقة المنشية أمام مجمع المحاكم لاستغلالها في ممارسة أعمال النصب.

وتمكنت اجهزة الأمن من ضبط أحد المتهمين، وجاري عرضه على النيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقي المتهمين

أخبار تهمك

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعهد جديد بشأن المفاوضات.. بيان عاجل من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد| مدرس ينزل ببالون من السماء.. والدروس في قاعات أفراح.. ومفاجأة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام