غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية الوفاء بسمالوط

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا، الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الوفاء، بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 14 و15 يوليو الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.