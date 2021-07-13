بلاغ ضد كمسري قطار منوف لصفعه مواطنا على وجهه أمام أبنته



تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ ضد كمسري قطار منوف ـ القاهرة لصفعه مواطن على وجهه أمام أبنته





وقال صبري في بلاغه أنه بأسلوب حقير ومتدني وأبعد ما يكون عن أن يصدر من موظف بهيئة السكة الحديد وإنما يصدر من بلطجي قام المبلغ ضده ويعاونه شخص أخر بصفع مواطن على وجهه وأمام ابنته داخل قطار منوف ـ القاهرة واحتجازه وذلك بسبب تعنت الكمسري في إلزام المواطن بدفع غرامة

لطفلته بالقطار والبالغ قيمتها 20 جنيهًا ولم يكن مع الأب المال الكافي لذلك،





وقد حاول ركاب القطار سداد تلك الغرامة عن المواطن إلا أن الكمسري رفض ذلك واستمر في إهانة واحتجاز المواطن وقد استمرت هذه المشادة أكثر من 45 دقيقة مما أدى إلي تأخر القطار عن ميعاده،



وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.