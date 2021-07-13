عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

اتهمت سيدة 5 موظفين من مكتب صيانة حى الأسمرات بالمشاجرة مع نجلها والتعدى عليه باستخدام آلة حادة وإلقائه من الطابق الثانى بمنطقة حى الأسمرات جنوب محافظة القاهرة.



وتلقت نقط الأسمرات التابعة لقسم شرطة المقطم بلاغا من والدة طالب مصطفى عصام زينهم جابر 22 سنة، مفاده قيام 5 موظفين من مكتب صيانة حى الأسمرات، بالمشاجرة مع نجلها بمنطقة حى الأسمرات.



وكشف أقوال الشهود العيان أن المجنى عليه عند رجوعه من عمله حدث مشاجرة بينه وبين 5 موظفين من مكتب صيانة حى الأسمرات وعى أثرها أسرع المجنى عليه داخل عمارة رقم 9 والصعود للدور الثانى بعد الأرضى وقاما المتهمين بالتعدى عليه بالضرب والقائه من شرفة منزل.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر رقم 9606 جنح المقطم.