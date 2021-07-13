محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية اتليدم

Advertisements
محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية اتليدم
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:55 م
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
Advertisements
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جاري العمل في تنفيذ 191 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة تصل الى 9 مليار و512 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور دكتور محمد حلمي رئيس المركز، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية اتليدم بمركز ابوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
أكد المحافظ أن مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها بالمبادرة الرئاسية، تشمل انشاء محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع وشبكات إنحدار وكذلك خطوط طرد لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين، حيث سترتفع نسبة المحافظة بخدمة الصرف الصحي من 18 % إلى أكثر من 60%.
وجه المحافظ بالإسراع في إنجاز الاعمال، وشدد على المتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور دكتور محمد حلمي رئيس المركز، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية اتليدم بمركز ابوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
أكد المحافظ أن مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها بالمبادرة الرئاسية، تشمل انشاء محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع وشبكات إنحدار وكذلك خطوط طرد لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين، حيث سترتفع نسبة المحافظة بخدمة الصرف الصحي من 18 % إلى أكثر من 60%.
وجه المحافظ بالإسراع في إنجاز الاعمال، وشدد على المتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى.
Advertisements