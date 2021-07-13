في هذا الموعد..ميريام فارس تحيي حفلاً غنائياً في أربيل





تستعد الفنانة ميريام فارس لإحياء حفلاً غنائياً،في مدينة أربيل، وذلك يوم الجمعه الموافق 30يوليو2021 في تمام الساعه التاسعة مساءً في قاعة البيضاء.



وروجت ميريام فارس لذلك الحفل من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلقت عليه قائلة:"متشوقة لرؤيتكم".



والجدير بالذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخراً أغنية "غدّارة يا دنيا"، والأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.