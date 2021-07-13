الحكومة الفرنسية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري في 10 أبريل 2022 والثانية في 24 أبريل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، يركز ماكرون على إنقاذ الوظائف وإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي ضربه الوباء مع خروج بلاده من الإغلاق الجزئي الثالث. ستكون قدرة الرئيس الوسطي على مواجهة التحدي مهمة بالنسبة لمستقبله السياسي ولفرنسا - التي تعد من بين الدول الأكثر تضررًا في العالم حيث يوجد رابع أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وثامن أعلى عدد من القتلى بأكثر من 106000.

ولا تقتصر خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإخراج فرنسا من الوباء على إحياء المطاعم والمتاجر والمتاحف المغلقة منذ فترة طويلة، بل أيضا بصدد التحضير لحملته المحتملة لولاية ثانية.