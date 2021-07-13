تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة بقرى مركز أبوقرقاص بالمنيا

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تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة بقرى مركز أبوقرقاص بالمنيا
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:58 م
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى (بنى عبيد – بنى موسي - الخيارى) بمركز أبوقرقاص وذلك خلال الفترة من السبت3 يوليو حتى الاثنين 5 يوليو، وذلك لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة.
من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 198 سيدة منهم 266 جدد و232 مترددة بالإضافة الى تقديم مشورة لـ 441 سيدة، مؤكدة أنه تم توقيع الكشف على 304 حالة اطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى (بنى عبيد – بنى موسي - الخيارى) بمركز أبوقرقاص وذلك خلال الفترة من السبت3 يوليو حتى الاثنين 5 يوليو، وذلك لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة.
من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 198 سيدة منهم 266 جدد و232 مترددة بالإضافة الى تقديم مشورة لـ 441 سيدة، مؤكدة أنه تم توقيع الكشف على 304 حالة اطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.
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