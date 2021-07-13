تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة بقرى مركز أبوقرقاص بالمنيا



أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى (بنى عبيد – بنى موسي - الخيارى) بمركز أبوقرقاص وذلك خلال الفترة من السبت3 يوليو حتى الاثنين 5 يوليو، وذلك لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة.



من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 198 سيدة منهم 266 جدد و232 مترددة بالإضافة الى تقديم مشورة لـ 441 سيدة، مؤكدة أنه تم توقيع الكشف على 304 حالة اطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.